Джонсон заявил о готовности допустить Россию к расследованию отравления Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон готов к сотрудничеству с российской стороной в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни», - заявил Джонсон в интервью телеканалу BBC.

Вместе с тем министр не стал уточнять, предоставит ли Британия доступ Москве к материалам расследования, однако отметил, что Лондон готов сделать «все возможное», чтобы раскрыть причины инцидента.

Напомним, ранее сотрудникам российского посольства в Лондоне было отказано в доступе к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, который ранее был отравлен в английском Солсбери. Британская сторона объяснила свое решение тем, что Скрипаль является подданным Королевства.