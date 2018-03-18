Ситуационный центр ОП подвергся хакерской атаке
Одним из главных мониторинговых центров на выборах президента РФ стала Общественная Палата России. Ее ситуационный центр несколько часов назад подвергся атаке хакеров, но сейчас проблема устранена. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале палаты.
Явка на выборах президента России составила почти 35 процентов. Эти данные ЦИК приводит на 14 часов по московскому времени. В восточной части страны избирательные участки уже закрыты. Высокая явка становится отличительной чертой сегодняшних выборов.
Рекордная активность зафиксирована на Камчатке — почти 64 процента. В Сибири люди с самого утра шли за бюллетенями, а после полудня желающих проголосовать стало еще больше. Более полумиллиона человек отдали свои голоса в Крыму и Севастополе. Полуостров впервые выбирает президента России и возле участков скопилось большое число людей. За процессом голосования следит большое количество наблюдателей, иностранных и российских.
На Урале явка на выборах президента бьет все рекорды. На эту минуту она уже вдвое превысила показатели 2012-го года. Проголосовало около половины жителей региона. Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны 104-летний Владимир Петрович Русалеев. Он единственный в Свердловской области, кто в таком преклонном возрасте сам пришел на избирательный участок.
«Это большое государственое дело, народная обязанность каждого гражданина выбрать кого он хочет, отдать свой голос. Так что стараюсь поддерживать», - рассказал Владимир Русалеев.
Активно голосуют жители Калиниградской области. На некоторых избирательных участках уже с утра были очереди. Например, в Балтийске на эту минуту явка составляет 35 процентов. Моряки Балтфлота приходят голосовать вместе с семьями. Кроме того, 28 избирательных участка обустроили на кораблях, которые сегодня находятся в дальних походах и задействованы в учениях.