В НАТО заявили об изменении подхода к России из-за отравления Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поиска нового подхода в отношениях с Россией на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По мнению Столтенберга, инцидент в Солсбери демонстрирует, что существуют дополнительные «угрозы», которые якобы исходят со стороны России.

«Инцидент в Солсбери — это прежде всего пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной», - заявил генсек НАТО в интервью Welt.

Вместе с тем Столтенберг полагает, что альянсу необходимо искать новые «ответы» на угрозу со стороны России, а странам - членам НАТО необходимо улучшать свою обороноспособность.

Напомним, в Лондоне возложили на Москву вину за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, не приведя при этом никаких доказательств. Российская сторона неоднократно категорически отрицала данные обвинения.