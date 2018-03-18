Избирательные участки закрылись в Хабаровском крае

На выборах президента России завершено голосование в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области (ЕАО). Там на участки пришли более 600 тысяч человек — почти 60 процентов избирателей. Это больше, чем на предыдущих выборах.

Другие регионы тоже показывают высокую явку. В Центральной и Западной Сибири к 15 часам местного времени бюллетени получили более половины тех, кто имеет право голоса. В Красноярском крае, Хакасии и Новосибирской области явка почти 50 процентов, а в республике Тыва больше 70.

В Москве избиратели традиционно начинают проявлять активность во второй половине дня. Сейчас явка почти 20 процентов. А в Крыму и Севастополе, где впервые проходят выборы президента России, по данным на полдень, явка составила 34 процента. В ходе голосования не зафиксировано ни одного серьезного нарушения. За этим следят наблюдателей Общественной палаты —всего 146 тысяч человек.

По традиции, одними из первых проголосовали военнослужащие. Министр обороны Сергей Шойгу рано утром приехал на один из избирательных участков Подмосковья.

Вместе со всей страной голосуют офицеры и солдаты 102-й российской военной базы в армянском Гюмри. Это четыре с половиной тысячи человек. Они приходят на участки вместе с семьями и гражданским персоналом. По данным командования базы, до конца дня абсолютно каждый военнослужащий сможет проголосовать.