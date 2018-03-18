У Британии появились доказательства производства Россией вещества «Новичок» - МИД Великобритании

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия причастна к производству нервно-паралитического вещества «Новичок».

«У нас действительно есть доказательства того, что в течение последних 10 лет Россия не только изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях покушения на жизнь, но и производила «Новичок», а также создавала его запасы», — заявил Джонсон в эфире BBC.

UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia's response to nerve agent attack a "mixture of smug sarcasm and denial" and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marr https://t.co/UjqlRZwAx6 pic.twitter.com/wEKgwPDaKi — BBC News (UK) (@BBCNews) 18 марта 2018 г.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России и СССР никогда не проводились исследования по разработке веществ с кодовым названием «Новичок».

Бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин, комментируя обвинения британского премьера, заявил, что российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», которые Великобритания хочет приписать РФ.