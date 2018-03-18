Братья Запашные проголосовали на выборах

Знаменитые артисты, представители прославленной цирковой династии, Аскольд и Эдгард Запашные пришли на избирательный участок №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького и проголосовали на выборах президента России.

«Мы заранее подали заявление и позаботились о том, чтобы принять участие в выборах», - рассказал Эдгард Запашный.

Братья отметили, что в Твери они находятся по работе, с гастрольной цирковой программой.