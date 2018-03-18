В Киеве проходит марш против Поршенко

Партия Саакашвили «Рух новых сил» устроила марш протеста против президента Украины. На акцию протеста в центре Киева собралось около тысячи человек.

Участники марша за отставку Порошенко требуют импичмента главы украинского государства. Протестующие держат в руках баннеры с изображением президента и надписью «Порошенко – враг украинской нации», сообщает hromadske.ua.

Ранее представители партии Саакашвили сообщили, что власти препятствуют организации митинга на майдане, не давая установить сцену, хотя «Рух новых сил» заранее подала заявку в киевскую администрацию, проинформировав о проведении мирного собрания 18 марта