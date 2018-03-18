Власти Великобритании отказали России в доступе к Скрипалю

В Великобритании отказали сотрудникам российского посольства в Лондоне в доступе к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, который ранее был отравлен в английском Солсбери. Британская сторона объяснила свое решение тем, что Скрипаль является подданным Королевства.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», - цитирует заявление сотрудников посольства ТАСС.

Вместе с тем стало известно, что в Великобритании заявили о решении предоставить доступ лишь к расследованию «дела Скрипаля».

Ранее сообщалось, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены приехать в Великобританию в понедельник, 19 марта, с целью исследования образцов вещества, которое было использовано при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.