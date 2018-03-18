Депардье проголосовал на выборах президента России
Свой голос актер отдал на избирательном участке в Париже.
Французский актер Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России.
Известно, что знаменитый артист, несколько лет назад получивший российское гражданство, проголосовал на избирательном участке в Париже. В посольство России во Франции Депардье пришел в кожаной черной куртке и солнцезащитных очках.
Ранее член ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что явка на выборы президента РФ на данную минуту на 28% выше, чем была в 2012 году.