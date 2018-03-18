В Великобритании рассказали, когда предоставят ОЗХО образцы отравляющего вещества по «делу Скрипаля»

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерены приехать в Великобританию в понедельник, 19 марта, с целью исследования образцов вещества, которое было использовано при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил в эфире британский телеканал Skynews со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Ожидается, что эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химического оружия. Уточняется, что ими могут быть пробы воздуха из дома Скрипалей, а также из паба и ресторана, которые он ранее посещал. Кроме того, будут взяты пробы с его автомобиля, а также исследованы биомедицинские пробы, которые были взяты у самих Скрипалей.

Ранее британские СМИ предложили новую версию отравления Скрипаля, согласно которой транспортировщиком опасного вещества якобы мог быть мини-дрон.