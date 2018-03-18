Космонавт Шкаплеров проголосовал на выборах президента РФ с МКС

Единственный российский космонавт Антон Шкаплеров, который в настоящее время находится на борту Международной космической станции, принял участие в голосовании на выборах российского президента.

Сообщается, что Шкаплеров сделал выбор через доверенное лицо, а именно – через командира отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко.

«Командир отряда космонавтов зачитал Антону Шкаплерову имена кандидатов, после чего космонавт на орбите сообщил о своём решении», - цитирует сообщение Центра управления полетами РИА Новости.

Известно, что Кононенко прибыл в ЦУП в сопровождении членов избирательной комиссии, после чего отметил нужный пункт в бюллетене и опустил бланк в урну для голосования.

Ранее в ЦИК сообщили о рекордной явке на выборах-2018. Между тем, к настоящему времени избирательные участки для голосования на выборах президента РФ закрылись на Камчатке, Сахалине и в Чукотском автономном округе.