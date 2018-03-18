В ЦИК сообщили о рекордной явке на выборах-2018

Явка на выборах президента РФ в УРФО, СФО и ДФО на данную минуту на 28% выше, чем была в 2012 году. Об этом сегодня заявил член ЦИК РФ Николай Булаев.

«Люди активно идут и голосуют. Явка на сегодняшнюю минуту на 28% выше, чем была в 2012 году в Уральском федеральном округе, в Сибирском федеральном округе, в Дальневосточном федеральном округе», — приводит слова Булаева РИА Новости.

Между тем к настоящему времени избирательные участки для голосования на выборах президента РФ закрылись на Камчатке, Сахалине и в Чукотском автономном округе. Избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней. Серьезных нарушений не зафиксировано.