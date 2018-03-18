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Украинский режим беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию россиян в голосовании – МИД РФ

Кирилл Кунецкий
12:27 18.03.2018
Ранее полиция Украины во Львове и Одессе установила металлические ограждения у здания российских консульств.
Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Украинский режим беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию россиян в выборах президента РФ. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог», — заметила Захарова

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует повторно обратится к верховному комиссару ООН и в Совет Европы из-за недопуска россиян на выборы президента РФ на территории Украины.

«Это совершенно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права. Я со своей стороны повторно буду сегодня обращаться к верховному комиссару по правам человека ООН, Совету Европы, БДИПЧ»,  - заявила омбудсмен.

Ранее стало известно, что во Львове и Одессе сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии установили металлические ограждения у здания российских консульств, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Между тем в Харькове и Киеве украинские националисты начали пикет перед российскими дипучереждениями, также блокируя доступ для избирателей. 

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