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Восточную Гуту покинули еще более 25 тысяч человек

Наталия Майорова
12:26 18.03.2018
Российский центр примирения организовал раздачу продуктовых наборов мирным жителям на пропускных пунктах гуманитарного коридора.
Восточную Гуту покинули еще более 25 тысяч человек
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

Более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту в Сирии через пункт пропуска в Хаммурии. С таким заявлением выступил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин. 

«С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия», - цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того Золотухин отметил, что Российский центр примирения организовал раздачу продуктовых наборов мирным жителям на пропускных пунктах гуманитарного коридора.

«В лагерях беженцев в районе Восточной Гуты организована выдача комплектов постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки и комплекты постельного белья), продуктовых наборов. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев развернуты полевые кухни и организована выдача горячего питания для мирных жителей», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48 033 человека. 

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