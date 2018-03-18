Человек-«Сармат» проголосовал за президента РФ в Ленинградской области
Члены участковой комиссии, несмотря на костюм молодого человека, без труда определили личность мужчины.
Фото: lomolenobl.ru
В деревне Горбунки Ломоносовского района на один из избирательных участков пришел местный житель в костюме ракеты «Сармат».
Как отметили местные жители, молодой человек без посторонней помощи изготовил костюм. Причем членам участковой комиссии удалось без проблем идентифицировать личность мужчины. В таком необычном костюме избиратель прошел в кабинку для голосования, передает портал Lomolenobl.
Ранее сообщалось, что в городском доме дружбы народов целая делегация сразу из трех арктических районов Якутии продемонстрировала избирателям настоящее представление.