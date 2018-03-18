На Камчатке, Сахалине и Чукотке закрылись участки для голосования

Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ закрылись на Камчатке, Сахалине и в Чукотском автономном округе

В настоящее время избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней. Серьезных нарушений не зафиксировано.

Всего в России работает 97 тысяч избирательных пунктов. На большинстве из них установлены системы видеонаблюдения. Камеры фиксируют все происходящее даже тех в помещениях, куда доставляют протоколы об итогах голосования, и где все данные вводят в автоматизированную систему «Выборы».