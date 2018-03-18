В ЦИК РФ отразили хакерские атаки из 15 стран

В Центральной избирательной комиссии рассказали о DDOS-атаке в ночное время на официальный сайт ведомства. Инцидент произошел 18 марта.

Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, источники атаки исходили из 15 стран.

«Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи. Источники атаки — из 15 стран», - цитирует ее слова РИА Новости.

Она отметила, что пик хакерской атаки был зафиксирован в 02:20 по московскому времени.

В России проходят выборы президента РФ. Ранее также сообщалось, что 17 марта в России был объявлен днем тишины, когда запрещена любая политическая агитация. Ограничения будут сохраняться и в воскресенье 18 марта до 21:00 мск.