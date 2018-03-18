Танцы с бубном и шаманы: как в Якутии проходят выборы президента РФ

Жители Якутии необычно подошли к выбору президента России – на одном из избирательных участков они исполнили традиционный эвенкский танец.

Кроме того, в городском доме дружбы народов целая делегация сразу из трех арктических районов Якутии продемонстрировала избирателям настоящее представление.

По данным ЦИК России, явка в республике составила 53% - это второе место среди регионов Дальнего Востока. Лидером по-прежнему остается Камчатский край – здесь уже проголосовало 67,6% избирателей.

Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.