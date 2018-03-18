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«Русские не сдаются»: как крестьяне из глубокой Сибири громили элитные части вермахта

Артем Брандо
11:45 18.03.2018
Картина «321-я Сибирская» повествует о том, как солдаты под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступает в бой с элитными частями вермахта, втрое превосходящими их по силам.
Фото: Solbon Lygdenov / YouTube

1942 год. Убежденные в своей близкой победе войска вермахта ведут стремительное наступление на Сталинград. Но неожиданно они сталкиваются с ожесточенным сопротивлением 321-й дивизии РККА, недавно прибывшей из Сибири.

Дивизия была сформирована в марте-июне 1942 года на территории Читинской области из жителей Забайкалья. Это воинское соединение Красной Армии было брошено в свирепые и памятные бои за Сталинград. Солдаты под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступила в бой с элитными частями вермахта, втрое превосходящими их по силам. Красноармейцы попали в плотное вражеское кольцо.

«321-я Сибирская» - патриотическая военная драма режиссера Солбона Лыгденова о непридуманных подвигах солдат-сибиряков, проявивших свой характер и мужество на тяжелейших этапах Великой Отечественной войны. Съемки фильма начались в 2015 году и продолжаются на народные пожертвования. Массовку заполняют обычные люди, впервые попробовавшие себя в кино, но играющие свои роли наравне с профессиональными актерами. Также в фильме заявлены немецкие актеры, военнослужащие из Забайкалья и Республики Бурятия.

В данный момент фильм готов на 80%, остальной материал режиссер планирует отснять тогда, когда наберет достаточное количество средств, о чем он сообщил сайту телеканала «Звезда».

«На самом деле идея родилась давным-давно. Я случайно увидел публикацию о 321-й сибирской дивизии и решил снять фильм. Я начал этим увлекаться, собирать материалы. Здесь самый главный нюанс заключается в том, что мы снимаем своими силами – без бюджета. То есть сами собираем деньги и делаем на них материал. Сил и энергии потрачено много, так как постоянной съемочной группы нет, поэтому всех ребят я учил с нуля: постановщиков, актеров, каскадеров», - заявил Лыгденов.

По словам автора картины, при создании «321-й сибирской» он прежде всего вдохновлялся старыми советскими фильмами, которые оказали на него значительное влияние.

«Нам осталось доснять порядка 20%, практически весь материал уже у нас есть. В кино планируем выйти к Новому Году. Фильм который создавался похожим образом это "28 панфиловцев", там тоже создатели собирали деньги методом краундфандинга. А мы вдохновлялись фильмом "Они сражались за Родину", шикарным кино Михаила Шолохова. В плане драматургии и всего остального – советское кино нам очень подходит», - рассказал режиссер.

Между тем Лыгденов не стал уточнять, когда именно фильм может выйти в массовый прокат.

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