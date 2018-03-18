На Украине полиция не пускает россиян голосовать на выборах президента РФ

В украинском городе Львове сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии установили металлические ограждения у здания российского консульства, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Вместе с тем проход к зданию консульства РФ перекрыт и в Одессе, при этом в Харькове и Киеве украинские националисты из «ВО Свобода» и «Правого сектора» (организации запрещены в РФ) начали пикет перед российскими дипучереждениями.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», – цитирует представителей консульства во Львове сайт газеты «Известия».

Напомним, ранее в МВД Украины грозили не пускать проживающих на территории страны россиян на избирательные участки, оборудованные при российском посольстве в Киеве и при консульствах в Харькове, Одессе и Львове.

Между тем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила Киеву обращение, в котором подчеркивается необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины.