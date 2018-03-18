Президент России проголосовал на выборах главы государства
Выборы российского президента проходят в 85 субъектах РФ.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Глава РФ Владимир Путин принял участие в выборах главы государства. Он традиционно прибыл на избирательный участок 2151, который находится в Российской академии наук.
Сообщается, что Путин подошел к сотруднику избирательной комиссии, после чего предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу также принял участие в голосовании на выборах президента России.