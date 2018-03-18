Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр обороны РФ принял участие в выборах президента России

Наталия Майорова
09:37 18.03.2018
Первые избирательные участки открылись в субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в выборах президента России.

В России сегодня проходят выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.

Известно, уже к полудню по местному времени в Хабаровском крае проголосовали 31,07% избирателей. Кроме того, в Еврейской автономной области в голосовании приняли участие более 37 тысяч человек, что составляет 29,09% от общего числа избирателей.

В Сахалинской области явка на избирательных участках достигла отметки в 31,59%.

Кроме того, в этом году впервые в выборах президента России принимают участие жители Крымского полуострова. Там открылись почти 1400 избирательных участков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Британские СМИ предложили новую версию отравления Скрипаля
Дата18.03.2018, 09:03
Британские СМИ предложили новую версию отравления Скрипаля
В Псковской области экипажи ударных вертолетов ЗВО уничтожили боевую технику и самолеты на аэродромах условного противника
Дата18.03.2018, 03:55
В Псковской области экипажи ударных вертолетов ЗВО уничтожили боевую технику и самолеты на аэродромах условного противника
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Дата17.03.2018, 19:02
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.