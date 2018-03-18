Министр обороны РФ принял участие в выборах президента России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в выборах президента России.

В России сегодня проходят выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.

Известно, уже к полудню по местному времени в Хабаровском крае проголосовали 31,07% избирателей. Кроме того, в Еврейской автономной области в голосовании приняли участие более 37 тысяч человек, что составляет 29,09% от общего числа избирателей.

В Сахалинской области явка на избирательных участках достигла отметки в 31,59%.

Кроме того, в этом году впервые в выборах президента России принимают участие жители Крымского полуострова. Там открылись почти 1400 избирательных участков.