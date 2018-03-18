Британские СМИ предложили новую версию отравления Скрипаля

В отравлении «по делу Скрипаля» появилась новая версия инцидента. Как сообщает газета Daily Star, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены с помощью мини-дрона.

В издании отмечается, что мини-беспилотник якобы мог летать над Скрипалями, распрыскивая при этом яд. По данным публикации, это могло произойти, когда отец с дочерью отдыхали на скамейке.

«Беспилотник - это средство передвижения оружия. Вполне возможно, что он использовался для переноса нервного агента, чем и объясняется почти полное отсутствие доказательств», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на РФ. По словам главы британского кабмина, во время покушения было использовано химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.