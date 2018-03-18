Более пяти тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту

Более пяти тысяч мирных жителей вышли из пригорода Дамаска в Восточной Гуте через гуманитарный коридор в населенном пункте Хаммурия. С таким заявлением выступил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

«Гуманитарный коридор в Восточной Гуте продолжает работу, с начала дня вышло уже более пяти тысяч человек», - цитирует его слова ТАСС.

Наблюдать за процессом можно в режиме реального времени.

Кроме того, на официальном сайте Минобороны России продолжена трансляция с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия».