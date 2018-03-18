Джонсон посчитал «бесполезной» высылку британских дипломатов из России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ответные меры Москвы на высылку 23 российских дипломатов.

По мнению Джонсона, высылка британских дипломатов из России является «бесполезной».

«Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы», - приводит слова Джонсона телеканал SkyNews.

Министр также назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-граната и потребовало от 23 британских дипломатов покинуть Российскую Федерацию в недельный срок.

Вместе с тем МИД РФ отозвал согласие России на открытие и деятельность генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

В МИД РФ также заявили, что британская сторона предупреждена о том, что, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении российской стороны, то РФ оставляет за собой право принятия новых ответных мер.