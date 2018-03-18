Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джонсон посчитал «бесполезной» высылку британских дипломатов из России

Кирилл Кунецкий
08:39 18.03.2018
Министр также назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании.
Джонсон посчитал «бесполезной» высылку британских дипломатов из России
  • Видео по теме
Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ответные меры Москвы на высылку 23 российских дипломатов.

По мнению Джонсона, высылка британских дипломатов из России является «бесполезной».

«Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы», - приводит слова Джонсона телеканал SkyNews.

Министр также назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-граната и потребовало от 23 британских дипломатов покинуть Российскую Федерацию в недельный срок.

Вместе с тем МИД РФ отозвал согласие России на открытие и деятельность генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

В МИД РФ также заявили, что британская сторона предупреждена о том, что, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении российской стороны, то РФ оставляет за собой право принятия новых ответных мер. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Крыму стартовали первые для полуострова выборы президента РФ
Дата18.03.2018, 08:23
В Крыму стартовали первые для полуострова выборы президента РФ
В Псковской области экипажи ударных вертолетов ЗВО уничтожили боевую технику и самолеты на аэродромах условного противника
Дата18.03.2018, 03:55
В Псковской области экипажи ударных вертолетов ЗВО уничтожили боевую технику и самолеты на аэродромах условного противника
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Дата17.03.2018, 19:02
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.