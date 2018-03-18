В Крыму стартовали первые для полуострова выборы президента РФ

Впервые жители Крымского полуострова выбирают российского президента. Там открылись почти 1400 избирательных участков, где смогут проголосовать почти 1,8 миллиона жителей полуострова.

Кроме того, в Крыму ведется голосование сразу на 1206 избирательных участках, а под видеонаблюдением находятся 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии.

Также было организовано два специальных участка для голосования, из которых один расположен в районе строительства моста через Керченский пролив, а второй находится в зале возведенного нового терминала аэропорта «Симферополь».

Для крымчан и севастопольцев сегодня особая дата, поскольку в этот день 18 марта 2014 года произошло историческое воссоединение с Россией.

Самыми первыми проголосовали строители Крымского моста - их избирательный участок находится прямо на стройплощадке. Избирательные участки были созданы по обе стороны пролива - и в Керчи на крымском берегу, и на Тамани со стороны Краснодарского края.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.