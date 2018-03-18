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В Сирию доставлена новая партия гумпомощи

Наталия Майорова
08:01 18.03.2018
Российские военные за минувшие сутки вывели из Восточной Гуты более 30 тысяч человек.
В Сирию доставлена новая партия гумпомощи

В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска. Погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.

Несмотря на сложную ситуацию, российские военные за минувшие сутки вывели из Восточной Гуты более 30 тысяч человек. Наблюдать за процессом можно в режиме реального времени на сайте Министерства обороны. 

Уточняется, что в Дамаск было доставлено более 30 тонн гуманитарной помощи.

Для внутренних переселенцев Центр по примирению развернул полевые госпитали и доставил новую партию гуманитарной помощи. Это тысячи продуктовых наборов, лекарства и постельные комплекты, в частности - матрасы, простыни, пододеяльники и наволочки.

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