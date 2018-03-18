ОБСЕ призвала Украину соблюдать права россиян на выборах

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила Киеву обращение, в котором подчеркивается необходимость обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента России на территории Украины.

«ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления. Вышли какие-то документы, обращения о необходимости обеспечения прав и интересов граждан РФ, которые имеют право голосовать», - отметил член Центризбиркома России Василий Лихачев.

Напомним, ранее в МВД Украины грозили не пускать проживающих на территории страны россиян на избирательные участки, оборудованные при российским посольстве в Киеве, и при консульствах в Харькове, Одессе и Львове.

По словам главы украинского МВД Арсен Аваков, доступ туда будет открыт только гражданам, имеющим дипломатический статус.

Между тем в МИД России заявили, что решение Украины противоречит всем международным нормам, в частности, нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, принятую ещё в 1950 году.