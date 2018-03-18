В Великобритании назвали сроки принятия новых мер в отношении РФ

Власти Великобритании предвидели ответ РФ на высылку из британской стороны 23 российских дипломатов. Кроме того, уже в начале следующей недели Национальный совет по безопасности займется обсуждением дальнейших шагов в отношении России.

«Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», - цитирует заявление Форин-офиса РИА Новости.

Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве продолжают утверждать, что другого объяснения у инцидента с отравлением Скрипалей, кроме как якобы «виновности российского государства», нет.

Дипломаты добавили, что у Великобритании отсутствуют какие-либо разногласия с российским народом, в связи с чем британская сторона считает полное разрушение диалога с Москвой шагом, которые не отвечает национальным интересам.

Ранее МИД РФ потребовал от 23 дипломатов посольства Великобритании покинуть Россию в недельный срок.