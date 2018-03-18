Почти треть избирателей проголосовала на выборах президента в Сахалине

К полудню на выборах президента России приняла участие почти треть жителей Сахалина и Хабаровского края.

Известно, уже к полудню в Хабаровском крае проголосовали 31,07% избирателей. При этом, в 2012 году было 22,45% проголосовавших.

Кроме того, в Еврейской автономной области в голосовании приняли участие более 37 тысяч человек, что составляет 29,09% от общего числа избирателей.

В Сахалинской области явка на избирательных участках достигла отметки в 31,59%, причем в 2012 году эта отметка оценивалась в 20,44% избирателей.

Вместе с тем, за первые два часа в Якутии в голосовании приняли участие 11,44% избирателей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что солист Большого театра Николай Цискаридзе принял участие в выборах президента России. На избирательный участок он пришел в окружении балерин.