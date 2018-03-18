Цискаридзе в окружении балерин пришел на выборы президента

Солист Большого театра Николай Цискаридзе принял участие в выборах президента России. На избирательный участок он пришел в окружении балерин.

Цискаридзе приехал на избирательный участок в городе Артем Приморского края. После недолгого общения с прессой он направился к кабинкам для голосования, сообщается на официальном сайте Артемовского городского округа.

В России выборы президента пройдут во всех 85 субъектах страны.

Ранее сообщалось, что старейший избиратель Еврейской автономной области, 101-летний Аркадий Черных, принял участие в голосовании на выборах президента РФ в Биробиджане.