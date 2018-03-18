Старейший 101-летний избиратель проголосовал в Еврейской АО

Старейший избиратель Еврейской автономной области, 101-летний Аркадий Черных, принял участие в голосовании на выборах президента РФ в Биробиджане.

По его словам, победитель выборов должен обратить внимание на стоимость лекарств. При этом отмечается, что Черных голосовал в выглаженном костюме, а его пиджак был увешан многочисленными наградами.

При этом ветеран затрудняется вспомнить свое первое голосование, однако с уверенностью заявляет, что не пропустил ни одних выборов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что треть избирателей Камчатки проголосовали утром на выборах президента России.