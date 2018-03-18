Треть избирателей Камчатки проголосовали утром на выборах президента РФ

На Камчатке количество проголосовавших избирателей за утро составило 72 213 человек, что является 31,05% от общего числа жителей полуострова.

При этом в Камчатском крае были открыты более 190 избирательных участков, также в регионе зафиксировано 239 тысяч избирателей.

Вместе с тем, в Чукотском автономном округе количество избирателей за тот же период достигло 151 798 человек, или 47,29%. Здесь открыты 55 участков для голосования.

Ранее сообщалось, что в центральной Сибири начались выборы президента России.