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Водителей в России обяжут надевать специальные жилеты

Наталия Майорова
06:13 18.03.2018
По мнению экспертов, нововведение обеспечит безопасность автомобилистов.
Водителей в России обяжут надевать специальные жилеты
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российских водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты в случае вынужденной остановки машины за пределами населенного пункта и при выходе из автомобиля. Постановлением правительства был утвержден соответствующий пункт правил дорожного движения, причем в силу закон вступает уже 18 марта 2018 года.

Уточняется, что данное постановление Правительства России было принято в декабре 2017 года. 

По мнению экспертов, нововведение обеспечит безопасность автомобилистов. По данным статистики, зачастую водители не замечают человека в темное время суток на неосвещенной трассе, что становится причиной ДТП.

Представитель ГИБДД РФ Юрий Шакиров рассказал про количество наездов на водителей, вышедших из салона на проезжую часть или обочину трассы.

«Таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали», - цитирует его слова РИА Новости.

В настоящее время решает вопрос с наказанием для тех водителей, кто откажется надевать жилет. 

Ранее сообщалось, что дорожная разметка в России заиграет новыми красками

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