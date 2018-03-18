Власти Великобритании хотят заработать очки за счет дела Скрипаля – посол

Британские власти хотят с помощью дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заработать очки внутри страны. Соответствующее заявление сделал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

По словам дипломата, британское руководство хотело «короткой победоносной войны, чтобы набрать очки в стране». При этом он отметил, что такого не будет, поскольку у РФ есть стратегическое терпение.

«В случае дальнейших недружелюбных действий против России российская сторона оставляет за собой право принимать дальнейшие ответные меры», — заявил Яковенко.

При этом посол подчеркнул, что британским властям нужно «расследовать, прежде чем обвинять».

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что отравленные в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются гражданами РФ, однако британское руководство не предоставляет о них никакой информации.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на РФ. По словам главы британского кабмина, во время покушения было использовано химическое вещество «Новичок».

Позже британский премьер-министр заявила, что Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, поскольку, по мнению Мэй, это подорвет деятельность российской разведки в Британии на многие годы.

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.