Расследование Мюллера по России основано на мошенничестве - Трамп

Оснований для начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в выборы в США не было. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что обвинения были построены на «мошеннической деятельности и лживом досье», которые оплатили Хиллари Клинтон и Национальный комитет партии демократов США.

Также, по мнению Дональда Трампа, закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) был использован ненадлежащим образом для слежки за его компанией.

Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году сразу после победы республиканца Дональда Трампа. Москва неоднократно называла подобные высказывания абсурдными и голословными, указывая на то, что никаких доказательств подобных обвинений предоставлено не было.

В прошлом году специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках повлиять на выборы.