Японские ученые создали робота-баскетболиста

Инженеры из Японии создали робота, способного безупречно исполнять штрафные броски в баскетболе.

Как пишет The Verge, программисты проверили робота-баскетболиста в игре со спортсменами японской баскетбольной команды Alvark Tokyo.

На видеозаписи запечатлено, как робот при выполнении броска ведет себя подобно профессиональным спортсменам. Он приседает, сгибая ноги в коленях, и держит мяч одной рукой. Затем машина распрямляет ноги и руку, а заканчивается бросок движением кисти робота.

Согласно результатам теста, в отличие от баскетболистов-людей, робот на протяжении серии бросков ведет себя более стабильно.