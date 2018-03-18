В центральной Сибири начались выборы президента России
На участках для голосования избиратели смогут принять участие в спортивных соревнованиях, конкурсах и других культурных мероприятиях.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Избирательные участки на выборах президента России открылись в центральной Сибири, а также в ее южных регионах в 4:00 мск.
Пришедшие на голосование жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай смогут принять участие в спортивных соревнованиях, конкурсах и других культурных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.