В центральной Сибири начались выборы президента России

Избирательные участки на выборах президента России открылись в центральной Сибири, а также в ее южных регионах в 4:00 мск.

Пришедшие на голосование жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай смогут принять участие в спортивных соревнованиях, конкурсах и других культурных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.