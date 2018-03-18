В Китае открылись избирательные участки на выборах президента РФ

Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись в пяти городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.

Чтобы проголосовать на территории КНР, россиянин старше 18 лет должен иметь при себе заграничный российский паспорт. Отдать свой голос могут не только постоянно проживающие в Китае граждане России, но и россияне, которые прибыли в страну на короткое время.

Необходимая для избирателей информация опубликована на официальном сайте посольства РФ в Китае.

Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.