Ушел из жизни известный журналист-международник Павел Михалев

Экс-заместитель гендиректора информагентства ТАСС, журналист-международник Павел Михалев скончался в субботу 17 марта на 88 году жизни.

По данным агентства, российский журналист на протяжении длительного времени страдал от тяжелой болезни.

После окончания Ленинградского государственного университета, Михалев более 30 лет проработал в газете «Комсомольская правда», он был корреспондентом в Каире и Лондоне. Затем журналист более 20 лет руководил международной службой в ТАСС.