Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

Министерство обороны Украины закупило вместо дымовой смеси марки ДС-56, принятой на вооружение в украинские вооруженные силы, смесь для окуривания деревьев. Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Южного региона страны.

Как сообщает надзорное ведомство, департамент госзакупок Минобороны Украины в 2015–2017 годах закупил дымовых смесей на сумму превышающую 72 млн гривен, при этом каких-либо испытаний перед приобретением не проводилось.

Во время применения выяснилось, что купленная смесь не производит необходимого эффекта и не может быть использована по целевому назначению. Однако смесь в качестве дымовой завесы подойдет для игры в страйкбол и съемок фильмов, а также для окуривания деревьев.

Прокуратура страны возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».