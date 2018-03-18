Выборы президента РФ начались в Благовещенске, Якутске и Забайкалье

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8 часов утра (02.00 мск) в Амурской области и Якутске, а также в самом восточном регионе Сибири - Забайкальском крае.

В Приамурье в воскресенье 18 марта голосование пройдет на 772 избирательных участках, 750 из них - постоянные, остальные организованы в больницах, СИЗО, на вокзалах.

Ранее сообщалось, что в России официально начались выборы президента страны. В субботу в 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.