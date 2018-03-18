Семья немецкого экс-офицера просит убежища у России

Семья Бергфельд из ФРГ обратилась в консульский отдел российского посольства в Латвии с просьбой о предоставлении им политического убежища на территории РФ.

«В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии – семья Бергфельд - с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации», - сообщает пресс-служба российского посольства.

В диппредставительстве отметили, что «заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры».

Ранее СМИ сообщили, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили для себя и своих детей политического убежища в РФ. По словам главы семьи, в Германии он и его близкие подвергались травле и теперь у него есть опасения, что в случае возвращения на родину его семье будет угрожать опасность.