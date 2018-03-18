ОБСЕ призвала Киев соблюдать права российских граждан на выборах президента РФ

ОБСЕ направила в Киев сообщение, в котором говорится о необходимости соблюдения прав граждан России во время голосования на выборах президента РФ 18 марта. Соответствующее заявление сделал член российского ЦИК Василий Лихачев.

«Сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены киевским властям», — сказал Лихачев журналистам.

Ранее в МВД Украины сообщили, что не пустят российских граждан в дипломатические представительства для участия в президентских выборах 18 марта. В ведомстве также отметили, что диппредставительства будут усиленно охраняться.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что решение украинских властей беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных государствах.