Мэр Львова заявил об украденной у граждан Украины стране

Мэр города Львов Андрей Садовый считает, что у украинцев была украдена страна. Такое мнение он высказал в своем микроблоге в Twitter.

«Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной», — написал градоначальник.

При это мэр не объяснил, что именно он имел в виду под своими словами.

Подписчики Андрея Садового негативно встретили его заявление. Многие стали обвинять львовского градоначальника в тяжелой экологической ситуации в городе и получении взяток, другие же начали требовать отставки мэра.