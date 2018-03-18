В испанских городах проходят демонстрации с требованием повысить пенсии

Примерно 30 тысяч человек вышли на улицы Барселоны в защиту пенсионной системы, призывая повысит размер пенсий и заявляя об утрате покупательской способности.

Как пишет агентство Europa Press, демонстрации также проходят во многих других испанских городах. В целом манифестациями охвачено около 100 населенных пунктов.

La lluvia tampoco ha impedido que cientos de pensionistas se manifiesten en Sevilla https://t.co/lJEMScqYrp pic.twitter.com/bOHP5MJ39E — Europa Press (@europapress) 17 марта 2018 г.

Размер средней пенсии в Испании составляет приблизительно €850. Пенсионный возраст установлен на уровне в 65 лет для мужчин и женщин. При этом допускается получение сокращенной пенсии уже с 60 лет.

После экономического кризиса в стране была отменена обязательная индексация пенсий на уровень инфляции. Сейчас размер пенсий увязан с собираемостью социальных налогов — пенсия может повышаться только при увеличении налоговых поступлений.