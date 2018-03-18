NASA опубликовало фото бури на Юпитере
Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.
Фото: nasa.gov
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию бури на Юпитере, которая была сделана автоматической межпланетной станцией Juno.
На изображении виден шторм, бушующий на северном полушарии планеты.
Снимок был сделан в феврале этого года во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился приблизительно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
Ранее сообщалось, что NASA опубликовало уникальное фото завораживающих облаков над Юпитером.