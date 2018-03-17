Скрипаль является гражданином России, однако никаких данных о нем Великобритания не предоставляет – посол

Отравленные в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются гражданами РФ, однако британское руководство не предоставляет о них никакой информации. Соответствующее заявление сделал посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами», - заявил Яковенко в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат отметил, что никакого доступа к пострадавшим нет.

«На все наши ноты мы получили только один ответ - что Скрипаль находится в тяжелом состоянии», - сказал Яковенко.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на РФ. По словам главы британского кабмина, во время покушения было использовано химическое вещество «Новичок».

Позже британский премьер-министр заявила, что Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, поскольку, по мнению Мэй, это подорвет деятельность российской разведки в Британии на многие годы.

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.