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Пушков прокомментировал заявление сенаторов США по «Северному потоку-2»

Роман Захаров
23:27 17.03.2018
По мнению главу комиссии Совфеда по информационной политике, США пытаются навязать свой газ Европе.
Пушков прокомментировал заявление сенаторов США по «Северному потоку-2»
Фото: Stefan Sauer/dpa/Globallookpress

Члены Конгресса лезут не в свое дело, призывая администрацию американского лидера Дональда Трампа заблокировать проект трубопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Требуя заблокировать Сев.поток-2, сенаторы США лезут не в свое дело. И лезут даже не во имя "принципов", а чтобы свой газ Европе навязать», - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США требуют, чтобы администрация американского лидера Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2». При этом парламентарии призвали президента США использовать для этого «все имеющиеся инструменты».

Как позже заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев, таких «инструментов» у США нет.

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