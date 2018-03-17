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В России началось голосование на выборах президента

Роман Захаров
23:10 17.03.2018
В 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.
В России началось голосование на выборах президента
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В России официально начались выборы президента страны. В 23:00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки.

В Камчатском крае приступили к работе 194 избирательных участка, на 37 из них во время голосования будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Ожидается, что на чукотских участках проголосуют примерно 33 тысячи избирателей. В окружном центре Анадыря люди смогут бесплатно доехать до места голосования на такси. По данным городской администрации, при вызове машины достаточно будет произнести фразу: «Я на выборы».

В субботу 17 марта в РФ объявлен день тишины. В этот день запрещена любая политическая агитация. Ограничения будут сохраняться и в воскресенье 18 марта до 21:00 мск. 

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